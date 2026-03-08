ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Kars'ta protesto edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Kars'ta protesto edildi.

Kars Valiliği önündeki parkta düzenlenen etkinliğe Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, dernek, sivil toplum kuruluşu ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İran'da hayatını kaybedenler için anma köşesi yapılan programda konuşan Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, saldırıları kınadıklarını söyledi.

Yapılan saldırıların İslam ve küfrün savaşı olduğunu belirten Işık, "Kafir ve müşrikler tüm güçleriyle İslam ümmetinin üzerine yürürken Müslümanlar hala mezhepçilikle ve ırkçılıkla birbirlerinin canına düşmüş, düşmanın hedefine çanak tutmaktadırlar. Oysa ki düşmanın gittiği her yerde insanlara yaptığı bellidir. Günümüz dünyasında küfrün ve şirkin temsilcisi olan baş şeytan Amerika, demokrasi ve özgürlük götürme hanesiyle gittiği her yeri harabeye çevirmiş ve oraları kendine köle yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara helva dağıtıldı.