Kars'ta Hava Sıcaklığı Eksi 15 Dereceye Düştü, Kars Çayı Kısmen Dondu

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, Kars Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Sürücüler araçlarını donmamaları için önlemler alıyor.

KARS'ta hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, Kars Çayı kısmen dondu.

Kentte etkili olan soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, tarihi kalenin eteklerinden geçen Kars Çayı kısmen dondu. Allahuekber Dağları'ndan doğan, kent merkezinden geçen çayın yüzeyi buzla kaplandı. Kent merkezinde de sürücüler, donmaması için araç camları ile motorlarını battaniyeler ile kapladı. Bazı sürücüler ise buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Kars ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren aralıklı, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir" denildi.

Haberler.com


