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Kars'ta hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Kars'ta hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı
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Kars'ta hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kars'ta hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'tan Kars'a gelen Ahmet E'nin idaresindeki 46 AGT 009 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı mevkisinde aynı istikamete giden Mehmet E. yönetimindeki 36 EC 284 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki A.A, H.Ö, Z.Ö. ve F.Z.Ö ağır yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan 5 kişi, ekiplerce yapılan çalışmayla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Hafif ticari araçtaki A.A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araçta bulunanların, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Z.Ö'yü üniversiteye getirmek için Kahramanmaraş'tan Kars'a geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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