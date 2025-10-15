Haberler

Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

S.Ö. yönetimindeki 21 ADH 503 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Kağızman kara yolu Altıngedik konutları mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi D.Ö. ve çocukları B.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
