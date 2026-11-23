KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde yaşayan emekli öğretmen Fikret Kenan Öztürk (75), 37 yıl görev yaptığı köy okulunun öğretmeni Rümeysa Karahan'ın davetiyle bir zamanlar 120 öğrenciye ders anlattığı sınıfta bu kez 2 öğrenci için tahtanın başına geçti.

Arpaçay ilçesine bağlı, Çıldır Gölü kıyısındaki 2 bin 50 rakımlı Çanaksu köyünde dünyaya gelen Fikret Kenan Öztürk, Vali amcası Kemal Öztürk'ün desteğiyle eğitimini tamamlayarak 21 yaşında öğretmenliğe başladı. Yaklaşık 7 yıl kentin çeşitli köylerinde görev yapan Öztürk, doğup büyüdüğü Çanaksu köyünde yaklaşık 37 yıl çocukları eğitti. Fikret Kenan Öztürk, uzun bir görev süresinin ardından emekliye ayrılsa da öğrencileriyle de bağını koparmadı. Yıllardır sakladığı albümünü her 24 Kasım'da çıkarıp eski günleri anan Öztürk, bu yıl Öğretmenler Günü'nü farklı bir şekilde kutladı.

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI RESİM VE MEKTUPLAR VERİLDİ

Çanaksu köyündeki 2 öğrencisi bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nun öğretmeni Rümeysa Karahan (26) cep telefonundan aradığı Fikret Kenan Öztürk'ü 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için davet etti. Daveti memnuniyetle kabul eden Öztürk, yıllarca görev yaptığı okulun yolunu tuttu. Öztürk, okulda Rümeysa Karahan ile öğrenciler Poyraz Avcı ve Meryem Topçu ile buluştu. Sınıfın 2 öğrencisi elleriyle hazırladıkları resim ve mektupları iki öğretmene de vererek günlerini kutladı.

DERS ANLATTI

Yıllar boyunca ders verdiği sınıfta bir kez daha tahtanın başına geçen Fikret Kenan Öztürk, iki öğrenciye eğitim hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencileri okumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Öztürk, bir kez daha öğretmenlik heyecanını yaşadığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğine nasıl başladığını ve yıllarını geçirdiği köy okuluna duyduğu özlemi anlatan Fikret Kenan Öztürk, öğrencilerinin bugün farklı makamlarda ve mesleklerde olduğunu görmenin kendisini gururlandırdığını ifade etti. Öztürk, eski öğrencilerinin Öğretmenler Günü'nde kendisini aramasının büyük mutluluk verdiğini söyledi. Köyde öğrenci sayısının ikiye düşmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Fikret Kenan Öztürk, gençlerin başka şehirlere göç etmesi ve köy nüfusunun azalmasının bu durumda etkili olduğunu belirtti. Öztürk, geçmiş yıllara kıyasla okulların fiziki şartlarının ve imkanlarının da geliştiğini kaydetti.

'İYİ Kİ BURAYA ATANMIŞIM'

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Kars'ın Arpaçay ilçesine atanan öğretmen Rümeysa Karahan ise mesleğinin ilk yıllarında, 44 yıl 8 ay öğretmenlik yapmış deneyimli bir eğitimciyle aynı sınıfı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mesleğinde ikinci kez Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade eden Karahan, "Geçen sene öğrencilerimle hep beraber kutlamıştık. Bu sefer köyümüzün öğretmeniyle hep beraber kutlamak istedik. Bu yüzden çok gurur duyuyorum. Okulumuzun 120 öğrenciyle başlayıp şu an 2 öğrenciyle devam etmesi hem mutluluk verici hem de köyümüz için biraz üzücü bir durum. 2 öğrenci olmasına rağmen devletimizin okula öğretmen ataması, hala daha devletimizin hizmet etmesi çok gurur verici, çok mutluluk verici. Farklı kültürler tanımaktan, bu köyde görev yapmaktan çok mutluyum. İyi ki buraya atanmışım diyorum. Özellikle iklim farklılıkları başta çok zorladı. Ama öğrencilerimin, köyümüzün sıcaklığı o kadar içimi ısıttı ki buraya alışmam çok uzun sürmedi, hemen köyüme alıştım. Bu köyün bir parçası olarak hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı