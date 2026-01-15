Van'da 363 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

=============================================

2) ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİNİN ZORLU MÜCADELESİ

KARS genelinde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle köylerin enerji iletim hatları zarar gördü. Elektrik arıza ekipleri yolları kapalı olan köylere at sırtında, kar motoru, iş makineleri ve arazi araçlarıyla ulaşarak arızaları giderdi.

Kentte etkisini artıran soğuk hava, fırtına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Şehrin farklı noktalarında ana hatlar ve köy yolları ulaşıma kapanırken elektrik iletim hatlarında hasar meydana geldi. Bölgeye elektrik hizmeti veren Aras EDAŞ arıza ekipleri, ihbarları değerlendirerek, zorlu arazi ve hava koşullarında arızalara müdahale etti. Kar yağışı ve tipi altında at sırtında, kar motoru, iş makineleri ve arazi araçlarıyla köylere ulaşan ekipler, arızaları giderek yerleşim birimlerine yeniden elektrik sağladı.