Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Tarımı Olumsuz Etkiledi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü ve zarar verdi. Sarıkamış'ta da sağanak yağış yollarda su birikintilerine sebep oldu.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde dolu, Sarıkamış ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Arpaçay'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı, tarım arazileri beyaza büründü.
Bazı bölgelerde tarım arazileri zarar görürken, yağış sonrası taşkın meydana geldi.
Sarıkamış'ta da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu.
Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel