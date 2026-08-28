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Akyaka'da Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede başlayan dolu yağışı, kısa sürede bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Ardından etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı dere yatakları taştı, yol ve caddeler suyla kaplandı.

Dolu ve sağanağın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar ilerleyemedi.

Taşan derelerden gelen sel sularının etkisiyle bazı vatandaşlara ait su boruları yerinden sökülerek sürüklendi. Bazı iş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.

İlçede yaşayan Serdal Karaoğul, yağış nedeniyle dere yataklarının taştığını ve bazı eşyalarının sel sularına kapıldığını dile getirerek "Aşırı dolu ve sağanak yağışla derelerimiz taştı, yollarımız kapandı. Kaybolan eşyalarımızı, sele kapılan su borularımız var onları arıyoruz. Bir tanesini bulabildik, diğerlerini bulamadık." dedi.

Kaynak: AA
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