Kağızman'da Pikap Dereye Düştü: 3 Yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir pikabın yol kenarındaki dereye düşmesi sonucu sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde pikabın dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Musa Kaçihan (33) idaresindeki 24 ABB 672 plakalı pikap, Yukarıdere Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kağızman Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA