Haberler

Kars'ta Cumhurbaşkanına Hakaret İçeren Sosyal Medya Hesaplarına İşlem Başlatıldı

Kars'ta Cumhurbaşkanına Hakaret İçeren Sosyal Medya Hesaplarına İşlem Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret eden 23 hesap hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Erişim kısıtlaması uygulandığını belirten Polat, siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

KARS Valisi Ziya Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

Kars Valiliği'nde 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' toplantısı yapıldı. Vali Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı. Vali Polat, kentin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi verip, sanal ortamda suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen denetimlerde, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi. Tespit edilen 23 hesaba erişimin engellenmesi yönünde, gerekli yasal sürecin tamamlanıp erişim kısıtlaması uygulandığını dile getiren Vali Polat, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve dijital ortamda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.