Kars'ta "Çevreyi Temiz Tut Doğayı Koru" projesiyle öğrenciler çöp topladı

Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri "Çevreyi Temiz Tut Doğayı Koru" projesi kapsamında çöp topladı.

Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta sonu olduğu gibi bu haftada Sarıkamış Soğuksu Tabiat Parkı'nda toplandı.

Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sarıkamış Soğuksu Tabiat Parkı alanında çöp toplayarak, temizlik çalışması yaptı.

Levent Tanyeri, AA muhabirine, toplumun bütün kesimlerinden çevreye duyarlılık beklediklerini söyledi.

Fakülte olarak öğrencilerle her hafta sonu doğa ve çevre etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Tanyeri, "Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre ve temiz bir doğa bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle ilçemiz şehitler diyarı ve turizm bölgesi olması nedeniyle bu işin daha da önemini artırıyor. Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları kirletme hakkımız yoktur. Bu manada gerek ilçe merkezi, gerekse ormanlarla ve piknik alanlarını çok temiz tutmamız lazım." dedi.

Öğrenciler, 110 dönümlük alanda yaklaşık 4 saat çöp topladıktan sonra günün yorgunluğunu mangal yaparak attı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
