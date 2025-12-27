Kars'ta 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 14 gözaltı

KARS'ta iki grup arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'ndeki Vali Rahmi Doğan Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle parkta karşılaşan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.K. (19), A.Y. (20), B.Ö. (22), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların önce yumrukla birbirine saldırdığı, ardından bıçakların kullanıldığı, yaralanan bazı kişilerin yere düştüğü ve çevredekilerin yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası çalışma başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişiyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük oldukları belirlenen A.B., K.K. ile E.K., A.Y., H.K., F.E., M.P., E.D., B.A., Z.M., B.Ö., M.B., R.B., A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.