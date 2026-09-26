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Kars'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil başka araca çarptı, 4 kişi yaralandı

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Kars'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil başka araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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Kars'ta Kars-Ardahan kara yolu İl Özel İdaresi mevkisinde bir otomobil önce aydınlatma direğine, ardından başka bir otomobile çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ali A'nın kullandığı 36 ABS 082 plakalı otomobil, Kars- Ardahan kara yolu İl Özel İdaresi mevkisinde önce aydınlatma direğine, ardından Özgür Ulaş Ç. idaresindeki 34 KKT 017 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Özgür Ulaş Ç'nin otomobilindeki Eşref Ç. ve Sakine Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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