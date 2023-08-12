Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden birisi olan Kars'ta arpa hasadı başladı. 2 bin 300 rakımlı arazilere ilkbaharla birlikte ekilen arpalar, Ağustos ayında biçerdöverle hasat ediliyor. Çiftçiler, bereketli bir yıl geçmesini umut ediyor.

Kars'ta arpa hasadı başladı

KARS - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden birisi olan Kars'ta arpa hasadı başladı.

2 bin 300 rakımlı arazilere ilkbaharla birlikte ekilen arpalar, Ağustos ayında biçerdöverle hasat ediliyor.

2023 yılında arazilerde bol ürün olduğunu ifade eden Küçük Çatma Köyü'nde çiftçilik yapan Mesut Balcı, "Arpa hasadımız başladı. Biçerdöverlerle tarımı başlattı. Bu sene çok bereketli bir yıl yağmurlardan dolayı, ürünümüzü biçtirip, ofise teslim edeceğiz. İnşallah emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Arpa hasadına başladıklarını belirten Balcı, "Güzlük arpa hasadına başladık. Bölgemizde bütün ürünler yetişti. Artık biçime başladık. 10 gün içerisinde ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan 2023 yılının bereketli geçmesiyle birlikte çiftçiler de yoğun mesaiye başladı. Tarlarda hareketlilik çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Sabah erken saatlerde biçerdöverler yapılan arpa hasadı akşam saatlerinde son buluyor.