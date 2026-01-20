Traktör yol açtı, ambulans hastaya ulaştı

KARS'ta ihbara üzerine bir köye giden ambulans, traktörün kardan kapanan yolu açmasıyla hastaya ulaştı.

Hacıveli Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaş için ambulans istendi. Ambulans, kar ve tipinin etkisiyle daralan yolda ilerlemekte zorlandı. Köylüler traktörle yolu genişleterek ambulansın geçişini sağladı. Sağlık görevlileri, evine ulaşarak müdahalede bulundukları hasta vatandaşı, hastaneye götürdü.

Haber- Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,