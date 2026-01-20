Haberler

Traktör yol açtı, ambulans hastaya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Hacıveli Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak için ambulans, kardan kapanan yolu açmak zorunda kaldı. Köylüler, traktör kullanarak ambulansın geçişini sağladı ve sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.

KARS'ta ihbara üzerine bir köye giden ambulans, traktörün kardan kapanan yolu açmasıyla hastaya ulaştı.

Hacıveli Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaş için ambulans istendi. Ambulans, kar ve tipinin etkisiyle daralan yolda ilerlemekte zorlandı. Köylüler traktörle yolu genişleterek ambulansın geçişini sağladı. Sağlık görevlileri, evine ulaşarak müdahalede bulundukları hasta vatandaşı, hastaneye götürdü.

Haber- Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba