Kars'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
Kars'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 46 yaşındaki E.D, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.
E.D'nin (46), yılbaşı gecesi evinde alkol aldıktan sonra fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, buradaki müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel