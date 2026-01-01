Haberler

Kars'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 46 yaşındaki E.D, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Kars'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

E.D'nin (46), yılbaşı gecesi evinde alkol aldıktan sonra fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, buradaki müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var