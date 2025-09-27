Kars'ta Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Haberler

Kars'ın Digor ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, henüz bilinmeyen bir nedenle Dağpınar beldesinde çıktı ve polis ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, M.E. ile karşı taraftan U.E, T.E, A.E. ve E.E. yaralandı.

Bacağından silahla vurulan M.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Polis ve jandarma ekiplerince beldede yoğun güvenlik önlemi alındı.

