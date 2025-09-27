Kars'ta Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, M.E. ile karşı taraftan U.E, T.E, A.E. ve E.E. yaralandı.

Bacağından silahla vurulan M.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Polis ve jandarma ekiplerince beldede yoğun güvenlik önlemi alındı.