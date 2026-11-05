Kars'ta akciğer kanserinden ölen uzman çavuş Mücahit Yıldız toprağa verildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mücahit Yıldız, Sarıkamış'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törende Tuğgeneral Halil Coşkun, Yıldız'ın annesi Mülkiye Yıldız'a Türk bayrağı teslim etti.
Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mücahit Yıldız, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Yıldız'ın cenazesi Sarıkamış ilçesindeki Yeni Cami'de, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sarıkamış Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Yıldız'ın yakınları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tuğgeneral Coşkun, Yıldız'ın annesi Mülkiye Yıldız'a Türk bayrağı teslim etti.