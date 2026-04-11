Kars'ta 6 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

KARS'ta polisin durdurduğu hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe alıp, çevre yolunda durdurdu. Durdurulan hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.Ç. (46), E.C. (42), K.A. (42) ve T.D. (51) göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 4 şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

