KARS'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı

KARS'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede doğal gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişi yaralandı. Vali Ziya Polat, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Olay, Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden durumu ağır olan bir kişi Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

VALİ POLAT OLAY YERİNDE

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür, hastalarımızı kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanemizdeki vatandaşımızın durumuna bakacağız, belki de sevk edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, arkadaşlarımız burada incelemelerimiz devam ediyor. Rabbim büyüğünden korusun" dedi.