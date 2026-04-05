Kars'ta 2 bin ilkokul öğrencisi kayakla tanıştı

KARS'ta uygulanan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesiyle 2 bin ilkokul öğrencisi kayakla tanıştı. Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde uygulanan projeyle, ilkokul öğrencileri ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Kars Valiliği koordinesinde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde uygulandı. Uzman eğitmenler eşliğinde Alp disiplini eğitimi alan minik sporcular hem teorik hem de pratik derslerle bölgenin en önemli spor branşına ilk adımlarını attı. Geçen yıl başlayan ve 2025-2026 kayak sezonunda da devam eden projede, Kars merkez ve 7 ilçeden belirlenen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, gruplar halinde ikişer günlük yoğunlaştırılmış eğitim programlarına katıldı.

Sarıkamış'ın eşsiz doğasında profesyonellerden ders alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, 2025-2026 kayak sezonunun kapanış töreni Akyaka ilçesinden gelen 40 öğrencinin eğitimlerini tamamlamasıyla gerçekleştirildi.

Kayak sezonunun son gününde öğrencilerin aldıkları eğitimleri inceleyen Vali Ziya Polat, "2 yıldır 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projemizi uyguluyoruz. Bu projemizde; ilçelerimizden, köylerimizden daha önce Sarıkamış'a gelmeyen, kayak yapmayan çocuklarımızı evlerinden, okullarından cuma günü alıyor, 2 gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesislerimizde misafir ediyor, kayak yapmayı öğretiyoruz. Kars'ın çocukları Kars'ın nimetlerinden faydalanacak, kayak yapmayı öğrenecek demiştik, çok şükür hep beraber projemize başladık ve şu ana kadar da kent genelinden misafir ettiğimiz 2 bin çocuğumuzu ağırladık, misafir ettik, devletimizin imkanlarını onların emirlerine sunduk. 2 bine yakın çocuğumuz Sarıkamış'ı gördü, Sarıkamış'ta keyifli zaman geçirdi ve kayak yapmayı öğrendi. Sezon sonuna yaklaştığımız günlerde son hafta Akyaka ilçemizden yavrularımızı ağırlıyoruz. Projemiz kaldığımız yerden inşallah kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta seneye devam edeceğini belirmek istiyorum" diye konuştu.

Akyaka ilçesinden gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Öykü Sudenaz Nar, kayak öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Nar, "Arkadaşlarımla eğleniyorum. Kayak yapmak çok güzel bir şey. Bu spora devam etmek istiyorum" dedi.

Sarıkamış'a ilk defa gelen öğrencilerden Elif Tiktaş kayak yapmayı çok sevdiğini söylerken, öğrencilerden İbrahim Arımaz ise kayak sporcu bütün çocuklara tavsiye etti.

