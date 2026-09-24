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Kars Susuz'da bisikletli 2 turist gece kaybolunca jandarma ve AFAD buldu

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Kars Susuz'da bisikletli 2 turist gece kaybolunca jandarma ve AFAD buldu
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Kars'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezerken gece geç saatlerde yolunu kaybeden 2 turist, Yolboyu ve Çamçavuş köyleri arasında bulundu. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin araması sonucu ulaşılan turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KARS'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezerken yollarını kaybeden 2 Turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Kenti bisikletleriyle gezen 2 turist gece geç saatlerde yolunu kaybetti. Yardım isteyen turistlerin Susuz ilçesine bağlı Yolboyu ve Çamçavuş köyleri arasında oldukları belirlendi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, arama sonucu turistlere ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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