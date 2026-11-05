Kars Selim'de traktörle minibüs çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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KARS'ın Selim ilçesi Büyük Oluklu köyü mevkiinde, traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Selim ilçesi Büyük Oluklu köyü mevkiinde meydana geldi. Traktör ile tesisat tamircisine ait minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye Afad, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı