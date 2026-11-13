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Kars Sarıkamış'ta virajı alamayan pikap şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çamyazı köyü yolunda virajı alamayan pikap şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı; 2 yaralı Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Taha C. idaresindeki 53 ACF 856 plakalı pikap, Sarıkamış Çamyazı köyü yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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