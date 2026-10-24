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Kars Sarıkamış'ta kara ve kızıl akbabalar leş başında görüntülendi

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Kars Sarıkamış'ta kara ve kızıl akbabalar leş başında görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara ve kızıl akbabalar, Hançerli Düzü ve Soğuksu mevkilerinde bir hayvan leşi üzerinde beslenirken görüntülendi. Halk arasında “doğanın çöpçüleri” olarak bilinen akbabalar, kırağıyla kaplı arazide beslendikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara ve kızıl akbabalar gruplar halinde beslenirken görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Ülkede yaşayan dört akbaba türü arasında yer alan kara ve kızıl akbabalar, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hançerli Düzü ve Soğuksu mevkilerinde gruplar halinde görüldü.

Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen ve yırtıcı kuş türleri arasında bulunan akbabalar, bir hayvan leşi üzerinde beslenirken görüntülendi.

Kırağıyla kaplı arazide gördükleri leşle beslenen akbabalar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA
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