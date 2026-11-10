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Kars Sarıkamış'ta görüntülenen 6 kurt, kara akbaba gelince ormanlık alana çekildi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan 6 kurt, Hamamlı ormanlık bölgesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre arazide dolaşan kurtlar, bir kara akbabanın gelişiyle ormanlık alana çekildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurtlar görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

Bölgede etkili olan kar yağışından sonra karla kaplı arazide yiyecek arayan 6 kurt Hamamlı ormanlık bölgesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre arazide dolaşan kurtlar, bir kara akbabanın gelişiyle ormanlık alana çekildi.

Kaynak: AA
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