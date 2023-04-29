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Kars Kağızman'da meyve bahçeleri çiçek açtı

Kars Kağızman'da meyve bahçeleri çiçek açtı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan meyve bahçeleri çekim alanı oluşturuyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan meyve bahçeleri çekim alanı oluşturuyor.

İlçede üretilip yurt dışına ihraç edilen ve endemik türler arasında yer alan kayısı, uzun elma, erik, armut gibi bahçelerdeki ağaçlar çiçek açtı.

İlkbaharla yeşilin farklı tonlarına bürünerek çekim alanı haline gelen bahçelerde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken vatandaşlardan Fatih Taş, AA muhabirine, ılıman iklime sahip Kağızman'ın eşsiz güzelliklerini görmek için herkesi buraya davet ettiklerini söyledi.

Taş, "Kağızman'a bahar gelmiş hava çok güzel, tam gezilecek yerler. Kayısı bahçeleri çok güzel, fotoğraf çekmek için ideal. Fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel

Kağızman Kars Güncel Haberler

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