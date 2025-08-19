Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Yaban Kuşları ve Hayvanların Yaşam Alanları

Güncelleme:
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi. Sulu Dere, Soğuksu ve Keklik Vadisi gibi bölgelerde bozayı, kurt, tilki ve yaban kuşlarına ev sahipliği yapan sarıçam ormanları dikkat çekiyor.

Bölgede 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Soğuksu ve Keklik Vadisi, sarıçam ağaçları içerisinde bozayı, kurt, tilki, vaşağın yanı sıra kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Genellikle açık alanlarda, sulak bölgelerde ve ormanlık alanda küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlarla beslenen kaya kartalı ve kızıl şahin yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
