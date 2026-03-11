Haberler

Kars'ta yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yaban hayvanları yiyecek aramak için ormanlık alanlarda görülmeye başlandı. Kızıl sincaplar, ağaçkakanlar ve yaban kuşları dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek arayışındaki yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ile kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

İlçenin Çamaşırdere ormanlık alanındaki ağaçlarda ortaya çıkan kızıl sincaplar, ağaçkakanlar ve yaban kuşları görüntülendi.

Kızıl sincaplar, sarıçam kozalakları ve kavak ağaçlarının kabuklarıyla beslendi. Ağaçkakanlar ağaçlarda çalışırken, kuşlar da karlı zeminde yiyecek aradı.

