Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Yaban Hayvanları ile Doğa Şenleniyor

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'taki millet bahçesinde kızıl sincaplar ve yabani kuşlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntüleniyor. Doğanın renklenmesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yabani kuşlar ve sincaplar, millet bahçesine renk getirdi.

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan ilçede kızıl sincaplar, saksağan, ağaçkakan ve yeşil ağaçkakan gibi yaban kuşları yaşam alanlarında görülüyor.

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde sarıçamlar arasında bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde son günlerde görülmeye başlayan kızıl sincaplar ve yabani kuşlar, doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Ağaçtan ağaca atlayan, masalarda gezen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar, ağaçlara yuva yapan ağaçkakanlar, arazide yem bulmaya çalışan saksağanlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Muvaffak Hindistan, AA muhabirine, bahçenin yaban hayvanlarıyla şenlendiğini belirterek "Sarıkamış'ta sonbaharın son günlerinde kışın yaklaşmasıyla birlikte ağaçkakanlar, sincaplar bazen tilkiler millet bahçemizde her sabah bizlere denk gelmektedir. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bunları görüntülemeye ve halkımıza sunmaya çalışmaktayız. Bundan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
