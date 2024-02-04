Üye Girişi
Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı bölgede, il özel idaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor. Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çatak, Kızılçubuk, Karaurgan bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen bölgede, yer yer 1,5 metreye varan karla kaplı güzergahlarda dozer, greyder ve rotatif araçlarla karla mücadele çalışması yapıyor. Tipi nedeniyle aralıklarla kapanan yollar, ekiplerin anında müdahalesiyle sürekli açık tutulmaya çalışılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı bölgede, il özel idaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çatak, Kızılçubuk, Karaurgan bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen bölgede, yer yer 1,5 metreye varan karla kaplı güzergahlarda dozer, greyder ve rotatif araçlarla karla mücadele çalışması yapıyor.

Tipi nedeniyle aralıklarla kapanan yollar, ekiplerin anında müdahalesiyle sürekli açık tutulmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılçubuk Sarıkamış Kars Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title