Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kütleleri ve buz sarkıtları temizleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, caddelerde biriken kar kütleleri toparlanıyor çatılarda ve tünellerde oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşen ilçede, soğuk hava nedeniyle binaların çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanarak küreme yapılıyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, aşırı tipiden dolayı aralıklarla kapanan Çamyazı köy yolunda greyder ve kepçelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki kırdıkları buzları tünel dışına taşıyor.