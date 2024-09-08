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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

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Sarıçam Ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'nde bir bozayı ve 2 yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Bozayılar daha sonra çöp konteynerlerini devirerek çöplerle beslendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıçam Ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir bozayı 2 yavrusuyla çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Daha sonra gece saatlerinde cadde ve sokaklarda gezinen bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içindeki çöplerle beslenmeye çalıştı.

Karınları doyduktan sonra bir süre de Millet Bahçesi'nde dolaşan bozayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Hayvanlar Sarıçam Güncel İnönü Yaşam Çevre Doğa kars

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