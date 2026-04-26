Kars'ın bazı bölgelerinde doğa canlanmaya başladı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa canlanmaya başladı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Keklik Vadisi Eko Turizm alanındaki Keklik Şelalesi, kar sularıyla yeniden coştu. Yaklaşık 6 aydır buzla kaplanan şelalede, karların erimesiyle sular yeniden akıyor.

Havanın ısınmasıyla ziyaretçiler alana gelmeye başladı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, AA muhabirine, bu sene kışın uzun geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 5-6 aydır donan şelale, karların erimesi ve yağmurların yağmasıyla tekrardan akmaya başladı. Şu anda şelale çok gür akıyor, bundan sonra da daha gür akmaya başlayacak." dedi.

Öte yandan, karlı dağların fon oluşturduğu Hançerli ve Hamamlı çayırlık alanları çiğdem, kardelen ve sarıçiçeklerle bezendi. Sulak alanlara yaban kuşları ve angutlar da gelmeye başladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
