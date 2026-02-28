Haberler

Kars'ta karla beyaza bürünen Akyaka ilçesi dronla görüntülendi

Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Dronla çekilen görüntülerde karla kaplı caddeler, sokaklar ve ağaçlar dikkat çekiyor.

Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Sınırın sıfır noktasındaki ilçede karla kaplanan cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları dronla görüntülendi.

Kıvrım kıvrım ilçe merkezinden geçen dere ile karla kaplı ağaçlar, köprüler güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
