Kars-Gümrü Demiryolunun Faaliyet Geçirilmesi Amacıyla Oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısının bugün Kars'ta yapıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars'ta düzenlenmiştir. Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır."