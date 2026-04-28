Kars-Gümrü Demiryolunun Faaliyet Geçirilmesi Amacıyla Oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars- Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısının bugün Kars'ta yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars'ta düzenlenmiştir. Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır."

Kaynak: ANKA
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı