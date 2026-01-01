Haberler

Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolu tır geçişine kapatıldı. Valilik, yolun ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ve 181. (Kars) Şube ile koordineli olarak tır trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.

