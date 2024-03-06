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Kars, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi

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Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Tarih ve turizm destinasyonlarıyla adından söz ettiren Kars, çekilen fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor ve kentin tanıtımına katkı sunuyor. Fotoğrafçılar, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor ve kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Peynir Müzesi, Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ile Çıldır Gölü'nün bulunduğu kent, tarih ve turizm destinasyonlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara- Kars demir yolu hattında sefer yapan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen fotoğraf tutkunları, kar üstünde oynanan cirit müsabakalarını, buzla kaplı Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak gezintilerini ve Eskimo usulü balık avcılığını fotoğraflıyor.

Ören yeri, müzeler ve tarihi mekanları gezen fotoğraf meraklıları, çektikleri karelerle hem ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor hem de fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıp kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Akşam restoranlarda düzenlenen Kafkas halk oyunları gösterilerini izleyip yöresel lezzetleri de tadan misafirler, kentten mutlu ayrılıyor.

Kafilelere hem rehberlik hem de fotoğraf eğitimi veren fotoğraf tutkunu Hulki Muradi, AA muhabirine, 8 yıldan beri fotoğrafçıları gezdirdiğini söyledi.

"En önemli değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum"

2017 yılında 32 kişilik Çinli bir grubu şehre getirdiğini ifade eden Muradi, şöyle konuştu:

"O günden beri Kars'a defalarca geldim. Kars o kadar güzel ki her geldiğimde de gelişiyor. Serhat şehri Kars'ın en önemli değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Doğu Ekspresi'ni, yemekleri, cirit sporunu çekiyoruz, sosyal yaşama bakıyoruz. Muhteşem bir kentin içerisinde sanki tarihi bir yolculuk yapıyorum."

KKTC'den gelen Şerif Özege de fotoğrafçılığı hobi olarak yaptığını dile getirerek, "Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleri her zaman dikkatimizi çekmişti, buraya gelme fırsatı yakaladık. Her şey çok güzel." dedi.

Fotoğraf meraklılarına öncülük eden tur rehberi Ferzan Demirtaş ise farklı ülkelerde ve Türkiye'de alternatif turlar düzenlediklerini anlatarak, "Kars'ta son 6-7 yıldır kış turizminin gelişmesiyle ilgili güzel çalışmalar yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çıldır Gölü Kars Kültür Turizm Güncel Haberler

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