Kars-Erzurum kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kars-Erzurum kara yolunda, kayan bir tır nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kars şehir merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.

Kar ve tipi nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde bir tır buzlanmadan dolayı kaydı.

Söz konusu yolda ulaşımın aksamaması amacıyla geçici olarak ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

Bazı sürücüler yoğun buzlanmadan dolayı geri dönmek zorunda kaldı.

Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolu kullanacak diğer araç sürücülerinin tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'da da kar ve tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.