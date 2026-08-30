Kars İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji, Kars çevrelerinde 2 saat boyunca yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksaması, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Kars çevreleri için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta gerçekleşecek yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA