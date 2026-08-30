Kars İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

Kars çevreleri için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta gerçekleşecek yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA