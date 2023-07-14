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Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Güncel Haberler

Kars Kalesi eteklerinde bulunan çayın geçtiği köprüyü kullanan vatandaşlar, bir köpeğin çayın aktığı yeşillik alana düştüğünü görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle köprünün altına inerek çaya düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yakalama aparatı yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan çayın geçtiği köprüyü kullanan vatandaşlar, bir köpeğin çayın aktığı yeşillik alana düştüğünü görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle köprünün altına inerek çaya düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, yakalama aparatı yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel

Kars Çayı İtfaiye Kars Güncel Haberler

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