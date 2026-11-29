Kars Bozkale'de sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangında evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars merkeze bağlı Bozkale köyündeki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kars'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Bozkale köyündeki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye Kars Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA