Kars Belediyesi, ücretsiz evde bakım hizmetleriyle evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında gıda, odun, kömür, kişisel bakım, sağlık, temizlik ve tadilat gibi tüm ihtiyaçları karşılanan vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

Kars Belediyesi Ücretsiz Evde Bakım Hizmetleriyle Yaşlı, Hasta ve Engellilere Destek Oluyor

Kars Belediyesinin ücretsiz evde bakım hizmetleriyle, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilerin yaşamı kolaylaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 60-65 yaş üstü kişilerin yanı sıra bakıma muhtaç, kimsesizler, yoksul ve engelliler için başlatılan "Evde Bakım Projesi" ile vatandaşların her zaman yanında oluyor.

Proje kapsamında gıda, odun, kömür, kişisel bakım, sağlık, temizlik ve tadilat gibi tüm ihtiyaçları karşılanan engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

Uzman ekiplerle evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti veren Kars Belediyesi, özellikle kışın çetin geçmesi nedeniyle sobalı evlerde kalan engellilerin kışlık odunlarını da hazırlayıp yakılacak hale getiriyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, sosyal belediyecilik anlayışıyla milletin hizmetinde olduklarını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduklarını belirten Polat, "Geldiğimiz günden beri vatandaş odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız belediye personelimizi aile gibi görmeye ve sahip çıkmaya başladı. Her zaman vatandaşlarımız, yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyorum." dedi.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Pınar Öztürk de projede engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yoksul vatandaşların öncelikli olduğunu kaydetti.

Belediye olarak 7/24 vatandaşların yanında, her zaman hizmetlerinde olduklarını anlatan Öztürk, 29 kadın ve 6 erkeğe evde bakım, 5 kişiye de alışveriş hizmeti verdiklerini, bunlar içerisinde 11'i engelli, 2'si kanser hastası, 2 de gazi eşi bulunduğunu belirtti.

Görevlilerin, temizlik, hastane, alışveriş, kişisel bakım, odun, kömür işleri gibi hizmetleri yerine getirdiğini dile getiren Öztürk, "Evde Bakım Projesi ile yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatlarıyla gıda, hijyen, kıyafet gibi desteklerimiz de var. Vatandaşlara fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Fizik tedavi uzmanımız uygun kişilere kendi evlerinde fizik tedavisi yapmaktadır. Bu hizmetin de bütün giderlerini belediyemiz karşılamaktadır." diye konuştu.

Sunulan hizmetten memnunlar

Engellilerden Gülşen Sayat ise 7 yıl önce annesini kaybettiğini ve evde bakım hizmeti aldığını belirterek, "Belediye personeli sürekli gelip gidiyor. Bir sıkıntı olduğu zaman hemen arıyorum, çok memnunum rahatım. Genel temizlik, alışveriş her türlü hizmeti veriyorlar." dedi.

Her zaman yanlarında olan belediye personelinin çok güzel hizmetler sunduğunu dile getiren Sayat, "Geçen sene 4 ay hastaydım sürekli yanımdaydılar. Soba yakılması, odun, kömür işlerimizi de görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Evde bakım hizmeti alan Ali Gezici de ekiplerin tüm imkanları kendilerine sağladığını belirterek, "Arkadaşların bu iyiliklerini hiçbir zaman unutamam, Allah razı olsun. Yemeğimizi, temizliğimi, bakımımı yapıyorlar. Evladım gibi gelip gidiyorlar. Allah devletin eksikliğini vermesin." diye konuştu.