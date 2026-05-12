Eski Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Kars Belediyesine ait Aynalı Köşk'ün satışıyla ilgili görevi kötüye kullanma iddialarıyla eski Başkan Murtaza Karaçanta ve Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan yargılanıyor. Duruşma, gerekli belgelerin tamamlanması için 10 Eylül'e ertelendi.

Kars Belediyesine ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına devam edildi.

Kars Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile Orhan Arslan ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Duruşmadan sonra Arslan ile milletvekili Alp arasında adliye koridorunda bir süre tartışma yaşandı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
