Kars Akyaka'da kurtuluşun 106. yıl dönümü çelenk ve gösterilerle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ın Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akyaka Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Akyaka Tren Garı'nda devam etti.

Programa Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve Garnizon Komutanı Mesut Duran katıldı. Toptaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Öğrencilerin halk oyunları ve Kafkas gösterileri sunduğu etkinlikte halaylar çekildi.

Kutlama programı, gösterilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA