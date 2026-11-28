Kars Akyaka'da köye inen kurt kazı avlayıp cep telefonu kamerasına yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İncedere köyünde yerleşim yerine inen bir kurt, köydeki bir kazı avladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşünce yiyecek arayan kurdun kazı alıp uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kars'ın Akyaka ilçesinde yerleşim yerine inen kurt kaz avladı.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle yaban hayvanları da yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı.
İlçenin İncedere köyüne inen bir kurt, köydeki bir kazı avladı.
Kazı alıp köyden uzaklaşan kurdun avlanması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA