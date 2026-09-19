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Kars Akyaka'da halı desenlerini andıran tarlalar dronla görüntülendi

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Kars'ın Akyaka ilçesinde sonbaharın etkisiyle sarı ve kahverengi tonlara bürünen tarlalar halı desenini andırdı. Nadasa bırakılan ve sürülmüş araziler dronla bantlar halinde görüntülenirken Akyaka Ovası'nda bazı tarlalarda ekim ayına kadar çalışmalar sürüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde halı desenlerini andıran tarlalar dronla görüntülendi.

İlçede sonbaharın etkisiyle sarı ve kahverengi tonlara bürünen tarım arazileri güzel görüntü oluşturdu.

Nadasa bırakılan topraklarla sürülmüş arazilerin oluşturduğu parseller, havadan bakıldığında birbirinden ayrılan bantlar şeklinde görüntülendi.

Halı desenlerini andıran verimli tarım arazilerinin bulunduğu Akyaka Ovası'nda bazı tarlalarda hasat tamamlanırken, bazılarında ise ekim ayına kadar çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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