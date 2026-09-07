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Karpuzlu'da kavga: 1 yaralı, 7 gözaltı

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Tekeler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan V.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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