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Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Çivi Karnına Saplandı

Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Çivi Karnına Saplandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan Oğuz K. (37), döşeme tabancasından fırlayan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, özel araçla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ve çivisi çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çalışan Oğuz K. (37), çivi tabancasından fırlayan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Mobilya döşemesi yapan Oğuz K. (37), çalışırken kullandığı döşeme tabancasından çıkan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Oğuz K.'nin karnına saplanan çivi çıkarıldı.

Oğuz K.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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