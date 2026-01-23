Haberler

Almanya'da kundaklama sonucu yaşamını yitiren 3 Türk'ün anısına anıt yapıldı

Güncelleme:
Almanya'nın Karlsruhe kentinde 1996'da gerçekleştirilen kundaklamada hayatını kaybeden Türk vatandaşları Alahittin Yılmaz, Fethiye Yılmaz ve Hüseyin Evcim anısına tören düzenlendi. Törende ırkçılığa karşı sıfır tolerans vurgusu yapıldı.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde 16 Ekim 1996'da gerçekleştirilen kundaklamada hayatlarını kaybeden Türk vatandaşları Alahittin Yılmaz, Fethiye Yılmaz ve Hüseyin Evcim anısına yapılan anıt törenle açıldı.

Açılışa, Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, Baden-Württemberg eyalet milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve Yılmaz ailesinden temsilciler katıldı.

Belediye Başkanı Mentrup, törende yaptığı konuşmada, söz konusu kundaklama olayının, Karlsruhe tarihinin ırkçılık saikli en büyük suçu olduğunu söyledi.

Mentrup, Karlsruhe şehrinin yüzde 40'ının göçmen kökenlilerden oluştuğunu ve ırkçılık ile aşırı sağcılık konusunda sıfır toleransa sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ise Mölln ve Solingen faciaları yaşandığında Türkiye'de ortaokul öğrencisi olduğunu ve bu olayları haberlerde izlediğinde nasıl bir şok yaşadığını halen çok iyi hatırladığını anlattı.

Sezgin, başkonsolosluk görevine başladıktan sonra yaptığı dosya tetkiklerinde karşılaştığı Karlsruhe yangınının kendisine aynı şoku adeta yeniden yaşattığını söyledi.

Göreve başlar başlamaz 16 Ekim 2023'te ilk anma etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezgin, 30 yıl önce işlenen bu korkunç suçun faillerinin yakalanamadığını hatırlattı.

Sezgin, bu anıtın, hayatlarını kaybeden 3 Türk vatandaşına saygı borcunun ifası olduğu gibi, Türk ve Alman toplumlarının ırkçılığa ve her türlü şiddete karşı dayanışmasının da sembolü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
